Досадная доля секунды
Украинский легкоатлет остановился в шаге от полуфинала. Результат Сергея Смелика был лучше, чем показали некоторые спортсмены, вышедшие в дальнейшем. Но и этого было мало.
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В каждом из семи забегов определялась тройка лидеров, которые будут продолжать борьбу за награды. А также дополнительно следующие топ-3 по времени по итогам всей квалификации.
- Сергей Смелик – бронзовый призер чемпионата Европы и призер командных соревнований. Дважды участвовал на Олимпийских играх (2012, 2016) на дистанции 200 метров. Но останавливался на стадии предварительного забега.
- Двукратный рекордсмен Украины в эстафете 4х100 метров (2014, 2021)
Смелик в своем забеге показал 5-е время, которое стал его лучшим результатом сезона – 20.53 секунды. От бегуна из Ирландии Леона Рида, который закрыл дополнительные топ-3, проходивших в полуфинал по времени, украинского легкоатлета отделили мизерные 0.002 секунды.