Единственный среди украинцев

Только Петр Пахнюк представлял Украину 3 июля на соревнованиях по спортивной гимнастике. Украинец поборолся за награды в параллельных брусьях.

Интересно Бех-Романчук в упорной борьбе заняла 5 место на Олимпиаде-2020

Украинский гимнаст с результатом 14.533 занял лишь 7 место. Олимпийским чемпионом стал китаец Чжоу Джингуань – 16.233. "Серебро" в Токио завоевал представитель Германии 28-летний Лукас Даузер. Тройку призеров замкнул гимнаст из Турции Ферхат Арикан.

Интересно! На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Украина победила в параллельных брусьях. На тех соревнованиях "золото" получил лидер сборной Олег Верняев. Спортивный гимнаст не поехал в Токио из-за дисквалификации связанной с допингом.

Призеры соревнований

1. Чжоу Джингуань (Китай) – 16.233

2. Лукас Даузер (Германия) – 15.700

3. Ферхат Арикан (Турция) – 15.633

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7. Петр Пахнюк (Украина) – 14.533



Итоговые результаты / Скриншот с olympics.com