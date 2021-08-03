Роскошная победа
22-летний украинский борец Парвиз Насибов в полуфинальной схватке встретился с представителем Египта Мохаммедом Ибрагимом Эль-Саедом. Украинец сумел победить соперника.
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Уже на первых секундах соперник взял очко в борьбе с Парвизом и поставил украинца в партер. Насибову нужно было устоять и не дать Эль-Сайеду выполнить прием. Но египтянину удалось сделать бросок на 4 очка – 0:5. Украинскому борцу быстро удалось сократить отставание, но судьи отменили результативное действие Насибова.
Предвзятое судейство
Очень странное судейство было в схватке. Судья отдал балл пассивному Эль-Сайеду и поставил украинца в партер. Очень предвзятый рефери, который судил в пользу борца из Египта. Парвиз не опустил руки и сократил преимущество до 4:6.
Последние 20 секунд были роскошными от Парвиза. Он стремительно шел в атаку и на последних минутах выполнил прием и поставил счет 7:6. Египтяне апеллировали к судьям, но на их провокации не повелись. Насибов – в финале Олимпиады-2020.
Путь Насибова в Токио
- В стартовой схватке Насибов уничтожил борца из Дании Фредерика Бьеррехуса. Парвиз отдал сопернику лишь одно очко (5:1).
- В четвертьфинале украинец боролся против представителя ОКР Артема Суркова. Первый бал во встрече выиграл соперник. Далее украинец получил два очка, но судьи отменили его результативное действие. Однако во втором периоде Парвиз все же сравнял цифры на табло. По истечении шести минут счет был 1:1, но победа в схватке была присуждена Насибову, поскольку он взял балл последним.