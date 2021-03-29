В воскресенье, 28 марта, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт 24.

Украина неожиданно не смогла победить Финляндию

Сборная Украины по футболу 28 марта сыграла свой второй матч отбора на чемпионат мира 2022 года против Финляндии. Матч на НСК "Олимпийский" завершился ничьей – 1: 1.

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Сборная Франция обыграла Казахстан, поэтому, чтобы не отпускать чемпионов мира в отрыв, "желто-синим" нужно было побеждать, но финны без зачетных пунктов также ехать домой не собирались. Они сидели в обороне и практически ничего не создали, нанеся за матч всего два удара в сторону ворот хозяев.

Казалось, что все решит гол Мораеса, который забил на 80-й минуте, но за несколько минут до конца игры Виталий Миколенко нарушил правила в своей штрафной. За это арбитр Иштван Ковач поставил пенальти, а защитнику дал красную. Пукки сумел с "точки" переиграть Бущана.

Хэмилтон победил на первом этапе Формулы-1 в Бахрейне

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал первым победителем в новом сезоне Формулы-1. Он победил на Гран-при Бахрейна.

Британец опередил Макса Ферстаппена и партнера в команде Валттери Боттас, которые стали соответственно вторым и третьим.

Хэмилтон стартовал вторым на Гран-при Бахрейна. Поул-позишин накануне завоевал Макс Ферстаппен с Red Bull. Последним же стартовал Себастьян Феттель на Aston Martin. Его наказали за нарушения при "желтых флагах" на квалификации.

CLASSIFICATION: BAHRAIN



Here's how they finished after a tense and dramatic opening race of the 2021 F1 season #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/R2bl8pEHHl — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Уайт жестоко нокаутировал Поветкина в бою-реванше

27 марта состоялся бой-реванш между Диллиан Уайтом и Александром Поветкиным. Британец победил нокаутом в четвертом раунде.

Это был бой-реванш за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Тогда Уайт дважды отправлял соперника в нокдаун, но в пятом раунде россиянин сумел нанести мощный удар, после которого Уайт оказался в нокауте.

На этот раз Уайт решил не допускать такой ошибки. И уже с первых секунд боя бросился на Поветкина, который немало пропускал. Закончилось все тем, что в четвертом раунде Уайт просто наносил удары без всякого сопротивления.

Поветкин падал на канаты, но и они не помогли – он оказался на канвасе. Арбитр начал отсчитывать, но необходимости в этом уже не было – из угла россиянина на ринг полетело белое полотенце.

Денис Бойко может покинуть Динамо

Голкипер Динамо Денис Бойко является приоритетным вариантом для греческого АЕК, который задумывается над усилением состава в летнее межсезонье.

Шаги по обеспечению трансфера Бойко уже делает афинский АЕК, и этот вариант видится Денису интересным.

Интересно. Денис – клиент агентской компании ProStar, с которой также сотрудничают украинские игроки АЕКа Дмитрий Чигринский, Олег Данченко и Евгений Шахов. Этот факт может сыграть роль в переговорах по трансферу.