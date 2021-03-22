"Сине-желтые" во второй раз пытаться пробиться на чемпионат мира под руководством Андрея Шевченко. Этот отбор на Мундиаль станет для Украины седьмым. Символично, что Андрей Шевченко играл в сборной под 7 номером. Возможно, сработает магия чисел?

Как Украина играла в отборах на чемпионаты мира

Впервые сборная Украины проходила отбор на чемпионат мира 1998 года. Тогда команду возглавлял легендарный футболист Динамо Йожеф Сабо. Наша команда заняла второе место в группе с Германией, Португалией, Арменией, Северной Ирландией и Албанией.

Согласитесь, что опередить Португалию и проиграть Германии всего два очка – достойный дебют. К сожалению, в плей-офф раунде Украины не смогла преодолеть рубеж в виде Хорватии.

Балканская сборная победила по сумме двух матчей со счетом 3:1. История еще не раз сведет Украину и Хорватию в важных матчах. Но легендарная Хорватия стала бронзовым призером ЧМ-1998 и только через 20 лет превзойдет свое достижение.

Результаты жеребьевки на чемпионат мира-2002 было многообещающим. В группу к Украине попали Польша, Беларусь, Норвегия, Уэльс и Армения. Украина проходила отбор под руководством иконы украинского футбола Валерия Лобановского.

Ключевым стало поражение в первом матче Польше и ничья против Беларуси. "Сине-желтые" проиграли полякам 4 очка и отправились в плей-офф в Германию. Старые знакомые после ничьей в первом матче (1:1) разгромили Украину дома 4:1. Германия дошла до финала ЧМ-2002.

Как говорится, Бог любит троицу. Именно третья попытка стала успешной для Украины в отборе на ЧМ-2006.



Олег Гусев забил решающий пенальти Швейцарии в 1/8 финала / Фото ФИФА

Под руководством Олега Блохина "сине-желтые" выиграли группу с Турцией, Данией, Грецией, Албанией, Грузией и Казахстаном, впервые и пока что в последний раз вышли на Мундиаль. Что интересно, украинцы не смогли выиграть три последних матча в группе, но сохранили лидерство.

До сих пор ЧМ-2006 остается лучшей страницей в истории нашего футбола. Украинская сборная дошла до четвертьфинала, в котором проиграла будущим чемпионам мира итальянцам.

В отборе на Мундиаль 2010 года Украина смогла отплатить Хорватии, оставив тех за бортом соревнований. Однако в группе, где были еще Англия, Беларусь, Казахстан и Андорра, "сине-желтые" заняли второе место.

В плей-офф Украине откровенно повезло с соперником – удобная Греция. Но команда Алексея Михайличенко не сумела пройти "эллинов". На выезде мы сыграли вничью 0:0, которая оставляла нам хорошие шансы. Все решалось в Донецке 18 ноября 2009 года. Уже на 31-й минуте встречи Салпингидис шокировал украинский голом. Этот результативный удар стал единственным в матче. 0:1 – болезненное поражение украинцев, и знаменитые слезы Андрея Шевченко, который потерял шанс сыграть на последнем для себя мундиале.

Отбор на ЧМ-2014 стал одним из самых эмоциональных и волевых в нашей истории. "Сине-желтые" начали отбор с Блохиным и в первом матче сыграли на "Уэмбли" вничью против Англии.

После этой игры Блохин покинул сборную ради Динамо. В следующих двух матчах сборной занимался покойный Андрей Баль. Украинцы сенсационно поделили очки с Молдовой, но в Киеве проиграли Черногории.

С критической ситуации сборную вывел Михаил Фоменко. "Сине-желтые" заняли второе место и сыграли в легендарном плей-офф против Франции.

После домашней победы 2:0 наша сборная была бита во Франции 3:0 и не поехала в ЮАР.



Сборная Украины проиграла Франции 3:0 / Фото LP/Olivier Lejeune

Отбор на ЧМ-2018 в России сборная начинала с Андреем Шевченко. Действующий наставник не без скандала пришел к рулю "сине-желтых" после провального Евро-2016. В первых двух матчах Украина поделила очки с Исландией и Турцией.

Поражение на выезде Хорватии и Исландии почти не оставило шансов сборной выиграть группу. Как и было сказано выше, судьба не раз сводила Украину и Хорватию в решающих матчах.

Наши сборные должны были встретиться в последнем туре отбора и определить, кто сыграет в плей-офф. Украину устраивала только победа. Но Хорватия, которая перед игрой с украинцами сменила тренера, одержала уверенную победу в Киеве и поехала под руководством Златко Далича на Мундиаль в Россию. Там клетчатые дошли до финала, в котором проиграли Франции!

В итоге сборная Украины только один раз выиграла свою группу, однажды финишировала третьей и четыре раза проиграла в плей-офф.

Какие шансы у Украины напрямую поехать в Катар

Соперниками Украины в отборе на ЧМ-2022 станут сборные Франции, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахстана.

Опыт показывает, что Украине не следует доводить дело до плей-офф, а выигрывать группу. Впрочем, в отборе на ЧМ-2022 сделать это будет не так просто. Главный соперник Украины – действующие чемпионы мира – французы.

В букмекерской компании Favbet фаворитами группы D считают именно французов. На то, что Франция финиширует первой в группе D – коэффициент 1,20. Если же подопечным Дидье Дешама не удастся это сделать – коэффициент 4,25.

Вместе с тем, в Favbet оценили и шансы Украины. Букмекеры предлагают коэффициент 6,50, что Украина выиграет свою группу.

Еще хуже шансы у Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахстана. Из этого трио больше шансов выиграть группу, по мнению букмекеров, у боснийцев. Их победу в группе оценивают коэффициентом 11.

Вместе с тем, не следует забывать, что команда Андрея Шевченко больше не боится именитых сборных. Доказательством этому утверждению является отбор на Евро-2016. Наша сборная оставила позади действующих чемпионов Европы – португальцев!

Но не стоит забывать, что и второе место дает шанс побороться за путевку на Мундиаль. Хотя и через плей-офф. Так что шансы сборной Украины занять одно из двух первых мест достаточно большие – коэффициент 1,5 от Favbet на такой результат. А для тех, кто не верит в сборную Украины – коэффициент 2,5, что она не сможет занять топ-места и побороться за место на ЧМ-2022.

Проблемы сборной Украины

Сборная Украины в Лиге наций-2020 доказала, что даже с кадровыми потерями может на равных играть с грандами мирового футбола. В качестве примера, победа в Киеве над Испанией благодаря голу Виктора Цыганкова.

В отличие от Лиги наций, отбор на ЧМ более длительный и энергозатратный для сборных. И уже перед стартом кампании наставнику Украины Андрей Шевченко есть над чем подумать.

В частности, важный вратарский вопрос. Капитан нашей команды Андрей Пятов сыграл в сезоне-2020/2021 только 7 матчей за Шахтер. 36-летнего голкипера из основного состава вытеснил Анатолий Трубин.



Андрей Пятов / Фото GETTY IMAGES

До сих пор Трубин не стоял в воротах сборной. При отсутствии Пятова роль основного голкипера выполнял динамовец Георгий Бущан.

Но будет ли стоять Бущан против Франции? Шевченко вызвал аж 5 вратарей, среди которых и голкипер Реала Андрей Лунин и игрок Ворсклы Дмитрий Резник. Только Бущан, Трубин и Резник имеют постоянную игровую практику.

К счастью, в защите и полузащите для Шевченко головной болью будет только выбор футболистов. Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Александр Тимчик, Александр Караваев и Илья Забарный – в строю.

Беспокойство вызывает только травма игрока Шахтера Тараса Степаненко. Лидер полузащиты Украины вне игры уже месяц. Поэтому, даже если Степаненко успеет восстановиться, неизвестно, в какой форме будет Тарас.

В то же время Руслан Малиновский и Александр Зинченко находятся в тонусе, чего не скажешь о наших вингерах.

Андрей Ярмоленко только восстановился после травмы в Вест Хэме и не играл с начала февраля. Евгений Коноплянка, хотя и провел удачные сборы с Шахтером, является игроком ротации в донецком клубе. Зато уже перед началом мартовских сборов стало известно, что матчи из-за травмы пропустит Виктор Цыганков. Рискнет ои Шевченко в первой игре поставить Александра Зубкова, который играл в Лиге наций, в пару к одному из ветеранов?

Наконец приятная боль у Шевченко будет при выборе нападающего. В прекрасном тонусе забивной форвард Гента Роман Яремчук. Также вернулся после дисквалификации и Артем Беседин. Но и он не сыграет в мартовских матчах. У него тоже травма.

Зато здоров Жуниор Мораес. Вот только вызывает вопросы его голевая форма. В этом сезоне у него всего 5 голов в 22 матчах во всех турнирах. В УПЛ он отличился лишь дважды.

Кто знает, возможно Шевченко, как в матче с Португалией, отправит Яремчука на фланг и сыграет с двумя форвардами ...

Скорее всего, отбор на ЧМ-2022 станет для Украины сложным. Кроме крепких соперников, наша сборная будет переживать небольшое изменение поколений. Пятов, Ярмоленко, Коноплянка, Марлос – футболисты,у которых будет последний шанс поехать на Мундиаль!



Календарь матчей Украины в отборе на ЧМ-2022 / Инфографика Спорт 24

Сколько команд делегирует Европа

Участие в финальной стадии чемпионата мира примут 32 команды. От Европы на Мундиаль поедут 13 сборных. 10 путевок получат победители групп.

Еще 10 команд, которые финишировали вторыми, разыграют 3 путевки в плей-офф с двумя лучшими командами Лиги наций-2020.

Лига наций оставляет шансы командам, которые финишируют ниже второго места в своей группе. В частности, теоретические шансы иметь и Украина.

В плей-офф раунде командам придется преодолеть два раунда. Сначала так называемые полуфинальные матчи, а впоследствии финальные.

Фавориты Мундиаля

Чемпионат мира в Катаре впервые состоится в ноябре – декабре 2022 года. Повлияет ли такой календарь на ход турнира – покажет время.

Уже сейчас букмекеры назвали своих фаворитов турнира. Что интересно, фаворит на победу не из Европы, хотя последние 4 форума выиграли команды именно из этой части мира.

В компании Favbet убеждены, что больше всего шансов выиграть ЧМ-2022 у Бразилии. Победу пентакампеонов оценивают коэффициентом 7. В 2022-м будет ровно 20 лет, как Бразилия в последний раз выигрывала чемпионат мира.



Сборная Франции на ЧС-2018 / Фото ФІФА

Далее в списке претендентов следуют три сборные, которые выиграли предыдущие чемпионаты мира. На Францию, Германию и Испанию одинаковый коэффициент 8.

Немного меньше шансов у Аргентины и Бельгии – коэффициент 11 и 13 соответственно. На то, что Англия станет чемпионом мира – коэффициент 15. Коэффициент 17 и 21 на победу Италии и Нидерландов соответственно.

В списке из 60 потенциальных победителей нашлось место и Украине. Сборная Украины входит в топ-20 сборных, которые могут выиграть Мундиаль. Победу команды Андрея Шевченко оценивают коэффициентом 101. По мнению букмекеров, у Украины больше шансов, чем у России, Австрии, Польши, Швейцарии или Исландии.