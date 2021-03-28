В субботу, 27 марта, состоялся бой-реванш между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным. Британец победил нокаутом в четвертом раунде.

Это был бой-реванш за звание временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Этим титулом в свое время владел Уайт. Но он неожиданно проиграл Поветкину в августе 2020 года. Тогда Уайт дважды отправлял соперника в нокдаун, но в пятом раунде россиянин сумел нанести мощный удар, после которого Уайт оказался в нокауте.

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На этот раз Уайт решил не допускать такой ошибки. И уже с первых секунд боя бросился на Поветкина, который немало пропускал.

Закончилось все тем, что в четвертом раунде Уайт просто наносил удары без всякого сопротивления. Поветкин падал на канаты, но и они не помогли – он оказался на канвасе. Арбитр начал отсчитывать, но нужды в этом уже не было – из угла россиянина на ринг полетело белое полотенце.

Видео нокаута Поветкина

После боя Уайт заявил, что готов провести с Поветкиным и третий бой, если тот захочет.