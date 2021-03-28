Голкипер Динамо Денис Бойко является приоритетным вариантом для греческого АЕКа, который задумывается над усилением состава в летнее межсезонье.

По информации источника, ссылающегося на данные из греческой прессы, шаги по обеспечению трансфера Бойко уже делает афинский АЕК и этот вариант видится Денису интересным.

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Сам Бойко не прочь сменить клуб, так как он потерял место в основном составе киевлян и остается без игровой практики.

Интересно. Денис – клиент агентской компании ProStar, с которой также сотрудничают украинские игроки АЕКа Дмитрий Чигринский, Олег Данченко и Евгений Шахов. Этот факт может сыграть роль в переговорах по трансферу.

Что известно о карьере Бойко

В нынешнем сезоне опытный вратарь провел лишь 2 поединка за Динамо в официальных турнирах.

До возвращения в Динамо Бойко выступал за Бешикташ, чем и объясняется интерес турецких журналистов к карьере украинского голкипера.