Вратарь Динамо может стать одноклубником украинцев в Европе
Голкипер Динамо Денис Бойко является приоритетным вариантом для греческого АЕКа, который задумывается над усилением состава в летнее межсезонье.
Источник:Sporx
По информации источника, ссылающегося на данные из греческой прессы, шаги по обеспечению трансфера Бойко уже делает афинский АЕК и этот вариант видится Денису интересным.
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Сам Бойко не прочь сменить клуб, так как он потерял место в основном составе киевлян и остается без игровой практики.
Что известно о карьере Бойко
В нынешнем сезоне опытный вратарь провел лишь 2 поединка за Динамо в официальных турнирах.
До возвращения в Динамо Бойко выступал за Бешикташ, чем и объясняется интерес турецких журналистов к карьере украинского голкипера.
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