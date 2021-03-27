В Бахрейне начался новый сезон Формулы-1. В субботу, 27 марта, состоялась квалификация Гран-при Бахрейна. Победу в квалификации получил нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Макс Ферстаппен единственный из 20 пилотов, который вышел из 1 минуты и 29 секунд. Благодаря этому он уверенно выиграл квалификацию.

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Провал Феттеля

По результатам первого сегмента к следующему этапу квалификации не прошли оба пилота Haas Мик Шумахер и Никита Мазепина.

Сенсационно за бортом топ-15 остался пилот Aston Martin Себастьян Феттель и гонщик Alpine Эстебан Окон.

Также дальше не смог пройти Николас Латифи из Williams. Зато в топ-15 отобрался его партнер по команде Джордж Расселл.

20. Мазепин

19. Шумахер

18. Феттель

17. Латифи

16. Окон

Неудача Переса

Неожиданно второй сегмент выиграли пилоты Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер. Их разделила одна тысячная секунды.

Сенсационно за пределами топ-10 оказался Серхио Перес. Первое время мексиканского пилота Red Bull удалили из-за штрафа. Вторая попытка Переса оказалась неудачной.

Также в топ-10 не прошли гонщики Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинаццо, пилот Alpha Tauri Юки Цунода и гонщик Williams Джордж Расселл.

15. Рассел

14. Джовинацци

13. Цунода

12. Ряйкконен

11. Перес

Победа Ферстаппена

В первой быстрой попытке последнего сегмента пилот Mercedes Льюис Хэмилтон и гонщик Red Bull Макс Ферстаппен первыми вышли из 1 минуты и 30 секунд. Ферстаппена и Хэмилтона разделили 23 тысячных секунды.

В борьбе за поул победил Ферстаппен, который провел невероятное последний круг – 1:28.997. Он опередил обоих пилотов Mercedes, причем Валттери Боттас на пол секунды.