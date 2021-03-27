Макс Ферстаппен выиграл первый поул нового сезона Формулы-1, Алонсо в топ-10
В Бахрейне начался новый сезон Формулы-1. В субботу, 27 марта, состоялась квалификация Гран-при Бахрейна. Победу в квалификации получил нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Источник:24 канал
Макс Ферстаппен единственный из 20 пилотов, который вышел из 1 минуты и 29 секунд. Благодаря этому он уверенно выиграл квалификацию.
Примечательно Хэмилтон побьет рекорд Шумахера, Ferrari вернется в топ-3: анонс нового сезона Формулы-1
Провал Феттеля
По результатам первого сегмента к следующему этапу квалификации не прошли оба пилота Haas Мик Шумахер и Никита Мазепина.
Сенсационно за бортом топ-15 остался пилот Aston Martin Себастьян Феттель и гонщик Alpine Эстебан Окон.
Также дальше не смог пройти Николас Латифи из Williams. Зато в топ-15 отобрался его партнер по команде Джордж Расселл.
- 20. Мазепин
- 19. Шумахер
- 18. Феттель
- 17. Латифи
- 16. Окон
Неудача Переса
Неожиданно второй сегмент выиграли пилоты Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер. Их разделила одна тысячная секунды.
Сенсационно за пределами топ-10 оказался Серхио Перес. Первое время мексиканского пилота Red Bull удалили из-за штрафа. Вторая попытка Переса оказалась неудачной.
Также в топ-10 не прошли гонщики Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинаццо, пилот Alpha Tauri Юки Цунода и гонщик Williams Джордж Расселл.
- 15. Рассел
- 14. Джовинацци
- 13. Цунода
- 12. Ряйкконен
- 11. Перес
Победа Ферстаппена
В первой быстрой попытке последнего сегмента пилот Mercedes Льюис Хэмилтон и гонщик Red Bull Макс Ферстаппен первыми вышли из 1 минуты и 30 секунд. Ферстаппена и Хэмилтона разделили 23 тысячных секунды.
В борьбе за поул победил Ферстаппен, который провел невероятное последний круг – 1:28.997. Он опередил обоих пилотов Mercedes, причем Валттери Боттас на пол секунды.
- 10. Стролл
- 9. Алонсо
- 8. Сайнс
- 7. Норрис
- 6. Риккардо
- 5. Хасли
- 4. Леклер
- 3. Боттас
- 2. Хэмилтон
- 1. Ферстаппен
Поделиться новостью