Сборная Украины по футболу 28 марта сыграла свой второй матч отбора на чемпионат мира 2022 года против Финляндии. Матч на НСК "Олимпийский" завершился ничьей.

Украина – Финляндия 1:1

Гол: Мораес, 80 – Пукки, 89 (пен.)

Удаление: Миколенко, 88

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Команда Андрея Шевченко начала квалификацию ЧМ-2022 с сенсационного ничейного результата в матче против сборной Франции на "Стад де Франс". В первом тайме Гризманн открыл счет, а после перерыва удар Сергея Сидорова и рикошет от Кимпембе стали фартовыми для нашей команды.

Сборная Финляндии в первом туре принимала Боснию и Герцеговину, также сыграв вничью – 2:2.

С "совами" сборная Украины встречалась в отборочном турнире прошлого чемпионата мира. Тогда "сине-желтые" одержали две победы: на своем поле украинцы обыграли соперников с минимальным счетом, а в Финляндии одержали победу со счетом 2:1.

Интересно. Средний возраст игроков стартового состава национальной команды Украины в этом матче – 24,6 года. Это второй показатель в истории сборной Украины, самый молодой состав в официальных встречах был зафиксирован в 1997 году – 24,5 года.

На 9-й минуте провалилась опорная зона Украины и первый опасный момент у ворот подопечных Шевченко. Пукки вышел на ударную позицию по центру, но его удар заблокировал Миколенко.

Видео момента

Поединок неудачно сложился для 31-летнего защитника сборной Финляндии Альбина Гранлунда. В дебюте матча мяч сильно попал в лицо Гранлунду. Футболист попытался продолжить игру, но был вынужден попросить замену уже на 17-й минуте встречи.

Украина же свой момент создала на 23-й минуте. Малиновский благодаря индивидуальному мастерству ворвался в штрафную и выполнил нацеленный навес на Зубкова. Удар полузащитника прошел немного мимо ворот.

Опасный момент Зубкова

В конце первого тайма Яремчук с левого угла штрафной обводящим ударом попал в защитника. Мяч отскочил к Зубкову, который пробил выше ворот.

На 52-й минуте Малиновский со штрафного пробил в руки голкиперу, а арбитр еще и зафиксировал нарушение правил с нашей стороны. Впоследствии опасно было уже у ворот Украины. Вбрасывание из аута прямо во вратарскую от финской сборной и Бущан первый на мяче.

На 80-й минуте Украина наконец открыла счет в матче. Караваев выполнил острую передачу с фланга в центр штрафной, где Мораес оказался первым на мяче и проткнул голкипера финской сборной. Это дебютный гол для натурализованного бразильца за сборную Украины.

Видео гола Мораеса

Финны сразу были близки, чтобы сравнять счет: острая подача со штрафного и Арауюири немного не хватило чтобы подправить мяч в сетку.

Тем не менее, украинцы не смогли удержать свое преимущество до конца матча. На 88-й минуте Миколенко ошибся и "привез" пенальти на последних минутах. Пукки обокрал защитника в штрафной, которому пришлось фолить.

К сожалению, сам же Пукки и реализовал 11-метровый удар, пробив в левый угол. Бущан угадал, но не сумел выручить.

В итоге, Украина потеряла важные очки в отборе на чемпионат мира 2022 года. Теперь "желто-синие" с 2 очками в активе идут третьими, проигрывая Финляндии по дополнительным показателям.

Украина – Финляндия: видеообзор