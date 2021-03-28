Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал первым победителем в новом сезоне Формулы-1. Он победил на Гран-при Бахрейна.

Хэмилтон стартовал вторым на Гран-при Бахрейна. Поул-позишин накануне завоевал Макс Ферстаппен из Red Bull. В последнее же стартовал Себастьян Феттель на Aston Martin. Его наказали за нарушение при "желтых флагах" на квалификации.

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Хотя саму гонку долго не могли начать из-за проблем у Серхио Переса с Red Bull во время прогревочного круга. Поэтому ему пришлось стартовать с пит-лейна.

Первый круг гонки отмечен аварией с участием россиянина Никиты Мазепина с Haas. Он не удержал свой болид на трассе и влетел в отбойники. На этом гонка для него закончилась.

LAP 1/56



Safety Car is out after Mazepin hits the barriers on the opening lap!



He is out of the car and unharmed #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Q4MJILmXct — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Борьба за победу

В этой гонке лишь два пилота вели борьбу за победу – Хэмилтон и Ферстаппен. И поочередно сменяли друг друга, отправляясь на пит-стоп. Именно тогда Хэмилтону удалось установить очередной рекорд в Формуле-1 – по количеству кругов в роли лидера. Предыдущий рекорд был 5111 кругов. Хэмилтон его улучшил.

Особенно острой борьба вышла в конце гонки. Хэмилтон был впереди, но после пит-стопа Ферстаппен начал сокращать отставание от соперника. Когда до конца гонки оставалось 16 кругов, отрыв составлял более 6 секунд, но пилот Red Bull чуть ли не на секунду улучшал свой результат по сравнению с Хэмилтоном. И за три круга до финиша даже обошел его. Но при этом выехал за пределы трассы, поэтому был вынужден снова пропустить соперника, чтобы не получить штраф.

Уже после этого Хэмилтон удачно сдерживал натиск соперника, финишировав первым.

Joy for @LewisHamilton as he holds off a determined Max Verstappen to win in Bahrain



An epic start to the 2021 season! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/udSzTUjZ8i — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Мог побороться за высшие места на подиуме и Валттери Боттас из Mercedes. Но помешал ему в этом плохо проведенный пит-стоп. Из-за проблем с заменой правого переднего колеса, он провел там более 10 секунд. И уже не смог сократить отставание. Зато впоследствии он показал лучшее время на круге, чем заработал дополнительный балл.

Различные дебютанты

Стоит добавить, что в этой гонке дебютировали сразу трое пилотов. О неудачном старте Мазепина уже было упомянуто выше – он доехал только до третьего поворота. Его партнер по команде Мик Шумахер добрался до финиша, но ничего особенного не показал – лишь 16 место.

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Значительно лучше себя проявил японец Юки Цунода на Alpha Tauri. Он активно вел борьбу на трассе, и сумел финишировать в зачетной зоне на девятом месте.

Результаты гонки

Что касается других пилотов, то Ландо Норрис на McLaren сумел финишировать на четвертой позиции. Пятым финиша добрался Серхио Перес. И именно его выбрали пилотом дня.

Шарль Леклер с Ferrari мог побороться за место на подиуме (ехал даже третьим), но в итоге финишировал шестым. Его партнер по команде Карлос Сайнс – восьмой.

Даниэль Риккардо дебютировал в новой для себя команде McLaren, показав восьмое время. А первую десятку замкнул Лэнс Стролла с Aston Martin.

Себастьян Феттель тоже дебютировал за новую команду – и оказался на 15 месте, на целый круг проиграв победителю. Кроме того, он попал в аварию, когда вел борьбу за позицию.

Также в этой гонке в Формулу-1 вернулся Фернандо Алонсо. Но добраться до финиша на болиде Alpine ему не удалось – он сошел во время гонки.