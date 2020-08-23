Поветкин поднялся с двух нокдаунов и сенсационно нокаутировал Уайта: видео
Российский боксер Александр Поветкин (36-2-1, 24 КО) в рамках боксерского шоу от промоутерской компании MatchroomBoxing неожиданно победил британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО).
Бой прошел в британском Брентвуде на арене "Бойцовский сад". В четвертом раунде Уайт дважды отправил Поветкина в нокдаун, но уже в следующей трехминутке россиянин отправил соперника в глубокий нокаут, пишет 24 канал.
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Видео нокаута
Поветкин завладел поясом временного чемпиона, а также стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.
Это – второе поражение в карьере Диллиана Уайта, который до этого проигрывал лишь раз, в 2015 году – техническим нокаутом от Энтони Джошуа. Тогда как Александр Поветкин одержал 36 победу в своей карьере и 25-ю – нокаутом.
- Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Поединок завершился ничейным результатом.
- Диллиан Уайт в июле прошлого года победил Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.