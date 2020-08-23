Российский боксер Александр Поветкин (36-2-1, 24 КО) в рамках боксерского шоу от промоутерской компании MatchroomBoxing неожиданно победил британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО).

Бой прошел в британском Брентвуде на арене "Бойцовский сад". В четвертом раунде Уайт дважды отправил Поветкина в нокдаун, но уже в следующей трехминутке россиянин отправил соперника в глубокий нокаут, пишет 24 канал.

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Видео нокаута

Поветкин завладел поясом временного чемпиона, а также стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.

Это – второе поражение в карьере Диллиана Уайта, который до этого проигрывал лишь раз, в 2015 году – техническим нокаутом от Энтони Джошуа. Тогда как Александр Поветкин одержал 36 победу в своей карьере и 25-ю – нокаутом.