У неділю, 28 березня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Україна несподівано не змогла перемогти Фінляндію

Збірна України з футболу 28 березня зіграла свій другий матч відбору на чемпіонат світу 2022 року проти Фінляндії. Матч на НСК "Олімпійський" завершився нічиєю – 1:1.

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Збірна Франція обіграла Казахстан, тому, щоб не відпускати чемпіонів світу у відрив, "жовто-синім" потрібно було перемагати, але фіни без залікових пунктів також їхати додому не збиралися. Вони сиділи в обороні і практично нічого не створили, завдавши за матч всього два удари в бік воріт господарів.

Здавалося, що все вирішить гол Мораеса, який забив на 80-й хвилині, але за кілька хвилин до кінця гри Віталій Миколенко порушив правила у власному штрафному майданчику. За це арбітр Іштван Ковач поставив пенальті, а захиснику дав червону. Теему Пуккі зумів з "точки" переграти Бущана.

Хемілтон переміг на першому етапі Формули-1 в Бахрейні

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став першим переможцем в новому сезоні Формули-1. Він переміг на гран-прі Бахрейну.

Британець випередив Макса Ферстаппена і партнера у команді Валттері Боттаса, які стали відповідно другим і третім.

Хемілтон стартував другим на гран-прі Бахрейну. Поул-позишин напередодні здобув Макс Ферстаппен з Red Bull. Останнім же стартував Себастьян Феттель на Aston Martin. Його покарали за порушення під час "жовтих прапорів" на кваліфікації.

CLASSIFICATION: BAHRAIN



Here's how they finished after a tense and dramatic opening race of the 2021 F1 season #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/R2bl8pEHHl — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Уайт жорстоко нокаутував Повєткіна в бою-реванші

27 березня відбувся бій-реванш між Ділліаном Уайтом та Олександром Повєткіним. Британець переміг нокаутом в четвертому раунді.

Це був бій-реванш за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі. Тоді Уайт двічі відправляв суперника в нокдаун, але у п'ятому раунді росіянин зумів завдати потужний удар, після якого Уайт опинився в нокауті.

Цього разу Уайт вирішив не допускати такої помилки. І вже з перших секунд бою кинувся на Повєткіна, який чимало пропускав. Закінчилося все тим, що у четвертому раунді Уайт просто завдавав удари без жодного спротиву.

Повєткін падав на канати, та і вони не допомогли – він опинився на канвасі. Арбітр почав відраховувати, але потреби в цьому вже не було – з кута росіянина на ринг полетів білий рушник.

Денис Бойко може покинути Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко є пріоритетним варіантом для грецького АЕКа, який замислюється над посиленням складу в літнє міжсезоння.

Кроки щодо забезпечення трансферу Бойка вже робить афінський АЕК, і цей варіант бачиться Денису цікавим.

Цікаво. Денис – клієнт агентської компанії ProStar, з якою також співпрацюють українські гравці АЕКа Дмитро Чигринський, Олег Данченко і Євген Шахов. Цей факт може зіграти роль в переговорах щодо трансферу.