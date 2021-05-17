Безус оформил дубль в матче за Гент

Футболист сборной Украины Роман Безус отметился двумя голами за Гент в рамках чемпионата Бельгии. Украинский футболист огорчил Остенде.

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На 20 минуте игры Роман Яремчук со своей половины поля отдал пас на Романа Безуса, который с центра поля выбежал на рандеву с голкипером. Полузащитник решил не обыгрывать вратаря, а эффектно перебросил и вывел Гент вперед.

После перерыва Безус оформил дубль. На 66 минуте Роман отметился голом из пределов штрафной Остенде и установил итоговый счет 4:0.

Для Безуса матч против Остенде 35 в сезоне за Гент. В его активе уже 6 голов и еще 6 результативных передач.

Также голом в чемпионате Бельгии отличился украинец Марьян Швед. Игрок Мехелена забил гол в ворота Стандарта.

Беларусь потеряла Кубок мира

Международный союз биатлонистов опубликовал календарь этапов Кубка мира сезона-2021/2022.

8 этап Кубка мира, который 3 – 6 марта 2022 года должен был быть в Раубичах, перенесен в Контиолахти (Финляндия).

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Так как Контиолахти примет Кубок мира в 2022 году, в Швеции состоятся сразу два этапа в начале сезона.

Календарь биатлонного сезона 2021/2022

Эстерсунд (Швеция) 26 – 28 марта

Эстерсунд (Швеция) 29 ноября – 5 декабря

Хохфильцен (Австрия) 6 – 12 декабря

Анси (Франция) 13 – 19 декабря

Оберхоф (Германия) 3 – 9 января

Рупольдинг (Германия) 10 – 16 января

Антхольц (Италия) 17 – 23 января

Олимпийские игры в Пекине 4 – 20 февраля

Контиолахти (Финляндия) 28 февраля – 6 марта

Отепяэ (Эстония) 7 – 13 марта

Холменколлен (Норвегия) 14 – 20 марта

Надаль выиграл турнир в Риме

Лидеры мирового тенниса Новак Джокович и Рафаэль Надаль встретились в финале грунтового турнира ATP 1000 в Риме. Победу в финале одержал Рафаэль Надаль.

Теннисисты провели на корте почти 3 часа. Надаль одержал победу в первом сете, хотя уступал в счете. Во второй партии сербский теннисист оформил разгромную победу 6:1.

В последней партии оба теннисиста были близки к победе. И король грунта таки вырвал победу.

Заметим, что в женской сетке турнир в Риме выиграла 19-летняя польская теннисистка Ига Швьонтек. Обидчица Элины Свитолиной за 48 минут уничтожила Каролину Плишкову – 6:0, 6:0!