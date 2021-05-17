Безус оформил дубль в матче за Гент
Футболист сборной Украины Роман Безус отметился двумя голами за Гент в рамках чемпионата Бельгии. Украинский футболист огорчил Остенде.
Примечательно Зверский поступок: ивуарийская футболистка стала на ногу украинке, когда та лежала – видео
На 20 минуте игры Роман Яремчук со своей половины поля отдал пас на Романа Безуса, который с центра поля выбежал на рандеву с голкипером. Полузащитник решил не обыгрывать вратаря, а эффектно перебросил и вывел Гент вперед.
После перерыва Безус оформил дубль. На 66 минуте Роман отметился голом из пределов штрафной Остенде и установил итоговый счет 4:0.
- Для Безуса матч против Остенде 35 в сезоне за Гент. В его активе уже 6 голов и еще 6 результативных передач.
Беларусь потеряла Кубок мира
Международный союз биатлонистов опубликовал календарь этапов Кубка мира сезона-2021/2022.
8 этап Кубка мира, который 3 – 6 марта 2022 года должен был быть в Раубичах, перенесен в Контиолахти (Финляндия).
Примечательно Украинский боксер Пинчук жестко нокаутировал американца: видео
Так как Контиолахти примет Кубок мира в 2022 году, в Швеции состоятся сразу два этапа в начале сезона.
Календарь биатлонного сезона 2021/2022
- Эстерсунд (Швеция) 26 – 28 марта
- Эстерсунд (Швеция) 29 ноября – 5 декабря
- Хохфильцен (Австрия) 6 – 12 декабря
- Анси (Франция) 13 – 19 декабря
- Оберхоф (Германия) 3 – 9 января
- Рупольдинг (Германия) 10 – 16 января
- Антхольц (Италия) 17 – 23 января
- Олимпийские игры в Пекине 4 – 20 февраля
- Контиолахти (Финляндия) 28 февраля – 6 марта
- Отепяэ (Эстония) 7 – 13 марта
- Холменколлен (Норвегия) 14 – 20 марта
Надаль выиграл турнир в Риме
Лидеры мирового тенниса Новак Джокович и Рафаэль Надаль встретились в финале грунтового турнира ATP 1000 в Риме. Победу в финале одержал Рафаэль Надаль.
Теннисисты провели на корте почти 3 часа. Надаль одержал победу в первом сете, хотя уступал в счете. Во второй партии сербский теннисист оформил разгромную победу 6:1.
В последней партии оба теннисиста были близки к победе. И король грунта таки вырвал победу.
Заметим, что в женской сетке турнир в Риме выиграла 19-летняя польская теннисистка Ига Швьонтек. Обидчица Элины Свитолиной за 48 минут уничтожила Каролину Плишкову – 6:0, 6:0!