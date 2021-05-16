Ужасный фол ивуарийки
Харьковские футболистки одержали уверенную победу со счетом 3:0. Но игру затмил позорный поступок ивуарийской легионерки Восхода Инес Гогогуй.
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Легионерка гостей намеренно наступила на ногу Татьяне Китаевой из Жилстрой-2, когда та лежала на газоне.
Партнерши по команде сразу вступились за Китаеву, а Гогогуй от пинков спасла арбитр. Ивуарийка получила прямое удаление.
К счастью, Китаева смогла продолжить поединок.
- В турнирной таблице Жилстрой-2 занимает второе место с 43 очками. Восход находится на третьей строчке, имея 31 балл.