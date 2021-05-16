5 гол Шведа

Арендованный у Селтика Марьян Швед отличился голом на 57 минуте матча чемпионата Бельгии против Стандарда.

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23-летний украинец сделал счет 2:0. На 70 минуте игры Швед получил желтую карточку, но сыграл полный матч за Мехелен.

Смотрите видео гола Шведа

 

Этот мяч стал 5 для Шведа в 23 матчах за бельгийский клуб. Также на счету украинского футболиста 2 результативные передачи.

  • Заметим, что Мехелен, Стандард и Гент из Остенде ведут борьбу за попадание в Лигу конференций УЕФА. Пока борьбу выигрывает Мехелен. 