Гол Безуса после ассиста Яремчука

Гент и Остенде встречаются в битве за Лигу конференций УЕФА. В первой игре Гент выиграл 2:1 благодаря голу Романа Яремчука. Во втором поединке вновь отличился украинец.

Как это было Яремчук мощным ударом забил за Гент: видео

На 20 минуте игры Роман Яремчук со своей половины поля отдал пас на Романа Безуса, который с центра поля выбежал на рандеву с голкипером.

Полузащитник решил не обыгрывать вратаря, а эффектно перебросил и вывел Гент вперед.

Смотрите видео гола Безуса

После перерыва Безус оформил дубль. На 66 минуте Роман отметился голом из пределов штрафной Остенде и установил счет 4:0.

Видео второго гола Безуса