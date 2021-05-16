Гол Безуса после ассиста Яремчука
Гент и Остенде встречаются в битве за Лигу конференций УЕФА. В первой игре Гент выиграл 2:1 благодаря голу Романа Яремчука. Во втором поединке вновь отличился украинец.
Как это было Яремчук мощным ударом забил за Гент: видео
На 20 минуте игры Роман Яремчук со своей половины поля отдал пас на Романа Безуса, который с центра поля выбежал на рандеву с голкипером.
Полузащитник решил не обыгрывать вратаря, а эффектно перебросил и вывел Гент вперед.
Смотрите видео гола Безуса
После перерыва Безус оформил дубль. На 66 минуте Роман отметился голом из пределов штрафной Остенде и установил счет 4:0.
Видео второго гола Безуса
- Для Безуса матч против Остенде 35 в сезоне за Гент. В его активе уже 6 гол и еще 6 результативных передач.