Ига Швьонтек – Каролина Плишкова 2:0 (6:0, 6:0)

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19-летняя польская теннисистка выиграла финальный матч за 48 минут! 15 ракетка мира не отдала более именитой и титулованной Плишковой ни одного гейма.

В первом сете 9 ракетка мира выиграла всего 4 розыгрыша. В следующей партии Плишкова смогла выиграть 9 розыгрышей и все равно проиграла под ноль.

Швьонтек выиграла свой первый титул категории WTA 1000. Благодаря победе Ига 17 мая дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.