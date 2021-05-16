Ига Швьонтек – Каролина Плишкова 2:0 (6:0, 6:0)
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19-летняя польская теннисистка выиграла финальный матч за 48 минут! 15 ракетка мира не отдала более именитой и титулованной Плишковой ни одного гейма.
В первом сете 9 ракетка мира выиграла всего 4 розыгрыша. В следующей партии Плишкова смогла выиграть 9 розыгрышей и все равно проиграла под ноль.
Швьонтек выиграла свой первый титул категории WTA 1000. Благодаря победе Ига 17 мая дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.
- На пути к финалу польская теннисистка одолела Элину Свитолину. Украинка проиграла Швьонтек в 1/4 финала со счетом 6:2, 7:5.