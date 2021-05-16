Дебютная победа Пинчука
24-летний уроженец Львова выиграл нокаутом за 1 минуту. Пинчук отправил американца на канвас тяжелым правым ударом.
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Это первая победа для Пинчука в тяжелом весе. В целом украинский боксер провел 15 поединков. В его активе 13 побед (8 нокаутом) 2 поражения и одна ничья.
Что до соперника Пинчука, то 26-летний Эндрю выиграл 5 поединков (3 нокаутом). Теперь в его пассиве 5 поражений.
- Пинчук начал профессиональную карьеру в 2017 году и выиграл 4 боя подряд. Пинчук проживает в США. Все свои поединки он провел в США.