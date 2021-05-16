Кубок мира перенесли в Контиолахти

8 этап Кубка мира, 3 – 6 марта 2022 года, который должен был состояться в Раубичах, перенесен в Контиолахти (Финляндия).

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Решение о переносе этапа было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для обеспечения уверенности в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и их команд,
– говорится в сообщении IBU.

  • Из-за того, что Контиолахти примет Кубок мира в 2022 году, в Швеции состоятся сразу два этапа в начале сезона.

Календарь биатлонного сезона-2021/2022

  • Эстерсунд (Швеция) 26 – 28 марта
  • Эстерсунд (Швеция) 29 ноября – 5 декабря
  • Хохфильцен (Австрия) 6 – 12 декабря
  • Анси (Франция) 13 – 19 декабря
  • Оберхоф (Германия) 3 – 9 января
  • Рупольдинг (Германия) 10 – 16 января
  • Антхольц (Италия) 17 – 23 января
  • Олимпийские игры в Пекине 4 – 20 февраля
  • Контиолахти (Финляндия) 28 февраля – 6 марта
  • Отепяэ (Эстония) 7 – 13 марта
  • Холменколлен (Норвегия) 14 – 20 марта