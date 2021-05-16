Кубок мира перенесли в Контиолахти
8 этап Кубка мира, 3 – 6 марта 2022 года, который должен был состояться в Раубичах, перенесен в Контиолахти (Финляндия).
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Решение о переносе этапа было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для обеспечения уверенности в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и их команд,
– говорится в сообщении IBU.
- Из-за того, что Контиолахти примет Кубок мира в 2022 году, в Швеции состоятся сразу два этапа в начале сезона.
Календарь биатлонного сезона-2021/2022
- Эстерсунд (Швеция) 26 – 28 марта
- Эстерсунд (Швеция) 29 ноября – 5 декабря
- Хохфильцен (Австрия) 6 – 12 декабря
- Анси (Франция) 13 – 19 декабря
- Оберхоф (Германия) 3 – 9 января
- Рупольдинг (Германия) 10 – 16 января
- Антхольц (Италия) 17 – 23 января
- Олимпийские игры в Пекине 4 – 20 февраля
- Контиолахти (Финляндия) 28 февраля – 6 марта
- Отепяэ (Эстония) 7 – 13 марта
- Холменколлен (Норвегия) 14 – 20 марта