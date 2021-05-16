Новак Джокович – Рафаэль Надаль 1:2 (5:7, 6:1, 3:6)

К слову Обидчица Свитолиной в "неприличном" стиле выиграла турнир в Риме

В первом сете Джокович сразу повел в счете, сделав брейк во втором гейме. Однако Надаль быстро восстановил паритет.

В седьмом гейме Рафа упустил шанс взять второй брейк. Сет приближался к тай-брейку, однако в 11 гейме Надаль таки выиграл на подаче Ноле. В следующем гейме Надаль со второй попытки подал на сет!

Стоит заметить, что Джокович допускал много ошибок и мало пробивал на вылет. 15 мая сербу пришлось отыграть два трехсетовых матча.

Второй сет начался довольно ровно. Теннисисты защитили свои подачи. В третьем гейме Надаль упустил шанс сделать брейк. Джокович в следующем же гейме отпраздновал победу на подаче испанца.

Серб защитил свою подачу и в 6 гейме, который длился 9 минут, сделал очередной брейк. Далее Новак с третьей попытки подал на сет и оформил разгромную победу 6:1.

В решающий третий партии теннисисты продолжили бескомпромиссную борьбу. Однако на первый план вышла физическая подготовка. Было заметно, что Рафа в лучшем тонусе, когда Джокович – более уставший.

Переломным мог стать 5 гейм, когда Надаль отыграл два брейк-пойнта. Уже в следующем гейме испанец под ноль выиграл подачу Джоковича. В 7 гейме на подаче серба Надаль добрался до матч-пойнта, и Новак отыгрался – 3:5.

В следующем гейме Надаль подал на матч и в десятый раз выиграл турнир в Риме! Финальный матч продолжался почти 3 часа.