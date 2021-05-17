Безус оформив дубль у матчі за Гент

Футболіст збірної України Роман Безус відзначився двома голами за Гент у рамках чемпіонату Бельгії. Український футболіст засмутив Остенде.

Варте уваги Звірський вчинок: івуарійська футболістка стала на ногу українці, коли та лежала – відео

На 20 хвилині гри Роман Яремчук зі своєї половини поля віддав пас на Романа Безуса, який з центру поля вибіг на рандеву з голкіпером. Півзахисник вирішив не обігрувати воротаря, а ефектно перекинув та вивів Гент вперед.

По перерві Безус оформив дубль. На 66 хвилині Роман відзначився голом з меж штрафного Остенде та встановив підсумковий рахунок 4:0.

Для Безуса матч проти Остенде 35 у сезоні за Гент. У його активі вже 6 гол та ще 6 результативних передач.

Також голом у чемпіонаті Бельгії відзначився українець Мар'ян Швед. Гравець Мехелена забив гол у ворота Стандарда.

Білорусь втратила Кубок світу

Міжнародний союз біатлоністів опублікував календар етапів Кубка світу сезону-2021/2022.

8 етап Кубка світу, який 3 – 6 березня 2022 року мав відбутися у Раубічах, перенесений в Контіолахті (Фінляндія).

Варте уваги Український боксер Пінчук жорстко нокаутував американця: відео

Через те, що Контіолахті прийме Кубок світу у 2022 році, у Швеції відбудуться відразу два етапи на початку сезону.

Календар біатлонного сезону-2021/2022

Естерсунд (Швеція) 26 – 28 березня

Естерсунд (Швеція) 29 листопада – 5 грудня

Хохфільцен (Австрія) 6 – 12 грудня

Ансі (Франція) 13 – 19 грудня

Оберхоф (Німеччина) 3 – 9 січня

Рупольдинг (Німеччина) 10 – 16 січня

Антхольц (Італія) 17 – 23 січня

Олімпійські ігри в Пекіні 4 – 20 лютого

Контіолахті (Фінляндія) 28 лютого – 6 березня

Отепяе (Естонія) 7 – 13 березня

Холменколлен (Норвегія) 14 – 20 березня

Надаль виграв турнір у Римі

Лідери світового тенісу Новак Джокович та Рафаель Надаль зустрілися у фіналі ґрунтового турніру ATP 1000 у Римі. Перемогу у фіналі здобув Рафаель Надаль.

Тенісисти провели на корті майже три години. Надаль здобув перемогу у першому сеті, хоча поступався у рахунку. У другій партії сербський тенісист оформив розгромну перемогу 6:1.

В останній партії обидва тенісисти були близькі до перемоги. Та король ґрунту таки вирвав звитягу.

Зауважимо, що в жіночій сітці турнір в Римі виграла 19-річна польська тенісистка Іга Швьонтек. Кривдниця Еліни Світоліної за 48 хвилин знищила Кароліну Плішкову – 6:0, 6:0!