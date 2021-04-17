Тайсон покинул Шахтер

Эпопея с трансфером полузащитника Тайсона из Шахтера официально закончилась. Клуб сообщил, что игрок покинул команду.

Тайсон провел в Шахтере восемь лет, сыграв за это время 299 матчей за команду во всех турнирах. Он два года был капитаном (в 2017-2019 годах). Но конец его пребывания запомнился скандалом, связанным с тем, как он хотел покинуть клуб. Из-за чего Тайсона даже перевели в дубль.

Украинки победили японок на Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису успешно стартовала на Кубке Билли Джин Кинг. Первой стартовала Элина Свитолина, одолела Чихиро Мурамацу. Второй на корт вышла Марта Костюк и тоже не оставила никаких шансов Юки Наито.

Матчи проходят в Украине, а после игры Свитолина отметила поддержку родных трибун.

17 апреля первой на корт выйдет Свитолина, которая должна на опыте обыграть Юки Наито. Если Элина будет праздновать успех, то он как раз будет последним для нашей команды против Японии.

Донбасс победил Сокол

В Украинской хоккейной лиге стартовал финальный этап. В первом матче Донбасс принимал Сокол, и победил со счетом 2:1. Следующий матч состоится в воскресенье, 18 апреля. После этого серия переедет в Киев. Здесь матчи запланированы на 21 и 23 апреля.

Серия продлится до четырех побед одной из команд. Поэтому при необходимости команды сыграют 26, 28 и 30 апреля.

Серебро Билодид

Дария Билодид не сумела стать чемпионкой Европы в 2021 году. Она дошла до финала. Но на финальный бой не вышла из-за травмы, которую получила в полуфинальной схватке с россиянкой. Поэтому Билодид стала серебряным призером.

Умер Сергей Новиков

Из мира дзюдо пришла и печальная весть. В ночь на 16 апреля скоропостижно скончался олимпийский чемпион Алексей Новиков. Ему было 72 года. Официальная причина смерти – инсульт.

Львов обыграл Александрию

Борьба за сохранение места в УПЛ обостряется. Львов на своем поле одержал волевую победу над Александрией и покинул зону вылета. Один из голов в этом матче забил голкипер Александрии в собственные ворота.