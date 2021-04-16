Обе команды вышли на лед заряженными побеждать. Поэтому только за первый период на двоих нанесли 15 бросков по воротам. А хоккеистам из обоих клубов отличиться удалось еще в первые десять минут матча. Сначала счет в матче открыл Шишлянников. А вскоре Гильманов сравнял цифры на табло.

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Зато во втором периоде, несмотря на все попытки, хоккеистам отличиться не удалось.

Победу Донбасса в первом матче принес точный бросок Ляльки. Он отличился на 47-й минуте матча.

Донбасс побеждает в первом матче финала плей-офф. Теперь команды ожидает второй матч в Дружковке в воскресенье, 18 апреля. Игра начнется в 17:00.

После этого серия переедет в Киев, где команды сыграют 21 и 23 апреля.

Финальная серия продлится до четырех побед одной из команд. Поэтому при необходимости клубы сыграют дополнительные матчи 26, 28 и 30 апреля для определения чемпиона. Отметим, что пятый и седьмой матчи будут сыграны на домашней арене донецкого клуба.