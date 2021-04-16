Деталей о том, как Тайсону удалось покинуть Шахтер еще до окончания соглашения с клубом – не сообщается. Как и то, где игрок продолжит свою карьеру. Вполне возможно, что он будет выступать за бразильский Интернасьональ. Он является воспитанником этого клуба.

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Тайсон выступал за Шахтер с зимы 2013 года, перейдя из харьковского Металлиста за более 15 миллионов евро. В Металлист он перешел летом 2010 года за 6,3 миллиона евро.

В целом за "горняков" он провел 299 матчей во всех турнирах, забив 55 голов. Тайсон – единственный бразилец, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории Шахтера по количеству матчей. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном команды.

Тайсон шесть раз становился чемпионом Украины в составе Шахтера. Еще пять раз он выигрывал Кубок Украины и четыре раза – Суперкубок Украины.

Как игрок Шахтера, Тайсон получил вызов в сборную Бразилии в 2016 и 2017 годах. За "пентакампеоне" он сыграл четыре матча, в которых отметился одним забитым голом.

В начале 2021 года между Тайсоном и руководством Шахтера возник конфликт. Игрок хотел покинуть команду. Но в клубе не хотели отпускать его бесплатно. Из-за этого футболист даже отказался выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против Ромы. Поэтому Тайсон был переведен в дубль.