Львов – Александрия 3:1

Голы: Эрнест, 39, Билык, 43 (авт), Нич, 55 – Устименко, 30

Главный тренер Александрии Владимир Шаран решил прибегнуть к ротации в этом матче. Так, за команду в УПЛ дебютировал Дрышлюк. Место в воротах занял Билык. А впереди в нападении сыграл Устименко. Вместе с тем один из лидеров команды Лучкевич даже не прибыл во Львов. Такие изменения связаны с тем, что уже в среду, 21 апреля, Александрии играть полуфинал Кубка Украины против Зари. Поэтому руководство клуба решило поберечь силы.

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Перед Львовом никаких других задач, кроме сохранения места в УПЛ, нет. И на другие турниры "горожанам" отвлекаться не надо. Поэтому на этот матч они вышли в боевом составе. Хотя и здесь не обошлось без неожиданных замен – место в воротах занял Ильющенков.

В первом тайме Александрия больше владела мячом, и пыталась создавать моменты. И первый удар в створ ворот стал результативным. Правда это произошло аж на 30-й минуте. Пашаев сыграл "в стеночку" с Гречишкиным и навесил с фланга. Махмутович пытался добраться к мячу, но лишь продолжил его полет в центр штрафной. А уже там никем не прикрытый Устименко в падении переправил мяч в ворота.

Впоследствии Александрия требовала пенальти, когда Шастал упал в штрафной. Он пытался пробить по мячу, но Довгий опередил его. Арбитр сразу показал, что нарушения в этом моменте не было.

И еще до перерыва Львов сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала после прострела Бусько Бабогло неудачно пытался выбить мяч. Но получилось так, что он его только сбросил на Эрнеста. А уже тот с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

А после этого очередные ошибки защиты Александрии привели к моменту Алваро. Но на этот раз Бондаренко подстраховал, заблокировав удар. Но хозяева получили право на угловой. После его подачи Брикнер в борьбе с Мирошниченко пробил головой. Мяч после рикошета летел в ворота, и голкипер Билык, неудачно выбрав позицию, фактически забросил его туда. Именно на Билыка это и записали как автогол.

Во втором тайме Александрия тоже могла забить гол после ошибки вратаря после подачи с углового. Устименко пробил с отскоком мяча от газона. И Ильющенков лишь со второй попытки поймал мяч.

Третий гол вызывает вопрос, не было ли во время атаки нарушения правил. Алваро еще на своей половине поля отобрал мяч у Дрышлюка. Но в этом моменте он мог сыграть в ногу соперника (игрок Александрии после этого эпизода остался лежать на газоне). Благодаря этому Львову удалась атака три в три, когда Алваро перед штрафной отдал пас на Эрнеста, а уже тот прострелил на Нича. Форвард забивал почти в пустые ворота.

Александрия пыталась изменить ход матча заменами. И даже забила гол. Но арбитр не засчитал взятие ворот Мишенко из-за офсайда.

Видеообзор матча Львов – Александрия

Игра так и закончилась несколько неожиданной победой Львова, благодаря чему команда сумела подняться со дна турнирной таблицы на 11 место. Александрия же пока седьмая, и шансов пробиться в еврокубки, кроме как через победу в кубке Украины, у команды нет.