Впечатления от домашней игры

В первом матче за "сине-желтых" Элина Свитолина победила в двух сетах Чихиро Мурамацу. Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от матча.

Как это было Свитолина одолела Мурамацу и принесла Украине первую победу в противостоянии с Японией

Элина отметила непростые погодные условия Черноморска. Первая ракетка Украины пыталась абстрагироваться от погоды и корта, который оказался довольно рыхлым. Свитолина призналась, что главной задачей было победить, играть в свой теннис и принести дебютное очко в копилку нашей команды.

Украинка отметила игру японской соперницы, которая выдала цепкое начало и провела хороший поединок. Элина не могла не отметить поддержку родных трибун.

Наименее рейтинговые игроки в матчах против топ-теннисисток всегда пытаются поднять свой уровень, поэтому всегда нужно этого ожидать. Конечно, всегда классно возвращаться и играть дома. Невероятные ощущения и мурашки идут по коже от поддержки украинских фанатов,

– рассказала Свитолина.

Свой второй матч пятая ракетка мира проведет 17 апреля против Юки Наито, который откроет второй соревновательный день в Черноморске.