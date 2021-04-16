На чемпионате Европы 2021 года Билодид снова могла получить чемпионское звание. До этого она дважды побеждала на турнире в 2017 и 2019 году. Но в 2021 году на пути этому стала травма.

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Первый раунд Билодид пропускала, поэтому стартовала сразу со второго. И у нее не было проблем с итальянкой Франческой Милани. В четвертьфинале она так же разобралась со словенкой Марушей Штангар.

Уже в полуфинале Билодид ожидало противостояние с россиянкой Ириной Долговой. Бой выдался нелегким, а победу украинка получила за секунду до окончания схватки. Но именно в этом моменте она и получила травму. На финальный бой против Дистаи Красники из Косово Билодид не вышла.

Поэтому Билодид стала серебряным призером чемпионата Европы 2021 года.