Причина смерти – инсульт

Сообщается, что в последнее время Сергей Новиков болел. Официальная причина смерти – инсульт. Новиков скончался на 72 году жизни.

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Достижения Новикова

Он выступал в супертяжелом весе и был воспитанником основателя украинского дзюдо Ярослава Волощука.

Новиков – олимпийский чемпион игр в Монреале в 1976 году, обладатель серебра и бронзы чемпионатов мира, восьми наград личных чемпионатов Европы, трехкратный чемпион Европы среди команд в составе сборной СССР.

Самых ярких побед на международной арене он получил в 1970 – 1980 годах. Завершил карьеру после Олимпиады-1980 в Москве. В последние годы развивал универсальный бой.

Новиков родился в Москве и жил в России. Тренировался в Киеве в спортивном обществе "Динамо". Окончил в 1972 году Киевский институт физической культуры, впоследствии закончил киевскую Академию МВД.