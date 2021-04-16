В конце первого тайма при счете 1:1 Львов получил право на угловой. Именно после его подачи Билык и отметился автоголом.

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После подачи Брикнер в борьбе с Мирошниченко таки сумел пробить. Но мяч через рикошет полетел по высокой дуге в сторону ворот.

Билык не сориентировался в этом эпизоде, особенно по линии ворот. И мяч летел в его ворота. Голкипер хотел перебросить его через перекладину. Но не сделал это как следует. Так что получилось, что он забросил его в собственные ворота.

Видео автогола Билыка

На сайте УПЛ именно Олега Билыка указали как автора гола в собственные ворота.