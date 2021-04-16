Марта Костюк – Юки Наито 2:0 (6:3, 6:3)

Украинская теннисистка уже с первого гейма показывала контратакующую игру, выходя к сетке. Однако первый гейм на брейк-пойнте выиграла японка. Марте быстро удалось вернуться в игру и успокоить волнение – 1:1 на подаче Юки.

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Ближе к экватору сета Костюк почувствовала свою игру и повела в счете 3:1. Украинка уверенно играла на линии и не менее убедительно действовала на ударах с глубины. Далее в игре 18-летней Марты как будто что-то сломалось, она позволила Наито сравнять счет в противостоянии – 3:3.

После такого камбэка от японки Костюк разозлилась сама на себя и не отдала сопернице больше ни одного гейма в первом сете – 6:3.

В первой партии Костюк отдала две своих подачи, сделала две двойных ошибки, но процент первых подач был близок к идеальному – 82%. Теннисистке из Украины удалось сделать 7 виннеров и 11 победных очков подряд.

На характере

Второй сет начался не так уверенно для украинки. Марта отыграла два брейка у соперницы и сравняла цифры на табло в геймах 1:1. Игра Юки в начале второй партии была более стабильной.

В третьем гейме японка отыграла три брейка подряд. Украинке только с третьего геймбола удалось повести в счете в этой партии – 2:1. Этот гейм был самым продолжительным в матче. Этот балл стал переломным в игре Костюк, которая взяла четыре гейма подряд – 5:1.

Костюк несколько отдала инициативу сопернице, которая смогла сократить счет – 5:3. Однако уже следующий гейм поставил яркую точку в этой встрече – 6:3 победа Костюк. Марта получила важную победу после коронавируса, который украинка перенесла довольно сложно.