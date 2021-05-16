Сборная Украины вышла на Евро-2021

Женская сборная Украины по волейболу стала участницей финальной стадии чемпионата Европы-2021.

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15 мая наша команда в ключевом матче отбора со счетом 3:0 обыграла в Тбилиси команду Португалии – 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)

Стартовый отрезок матча показал, что украинки настроены очень серьезно и не намерены упускать свой шанс пробиться на Евро. К середине партии они вели 15: 8.

Второй и третий сет прошли как под копирку первого. Опять наши волейболистки к середине партии имели весьма ощутимое преимущество, причем одинаковое 16:8.

ЧЕ-2021 состоится с 18 августа по 4 сентября в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Жеребьевкой финальной стадии состоится 20 мая в Белграде.

Очередной гол Малиновского

Украинец Руслан Малиновский отметился двумя результативными действиями за первые 30 минут встречи между Дженоа и Аталантой в 37 туре Серии А.

На 9 минуте Аталанта забила первый гол в матче. Малиновский тонко отдал пас на Сапату, поразивший ворота Дженоа.

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Это была 12 результативная передача украинца в чемпионате – он лучший ассистент Серии А в сезоне 2020/21.

На 26 минуте Малиновский записал на свой счет и гол. Руслан забил после прострела Полоть. Сначала гол был отменен из-за того, что колумбиец выпустил мяч за пределы поля. После просмотра VAR арбитр все же засчитал гол.

Всего в этом сезоне Малиновский сыграл за Аталанту 41 матч. В его активе 9 голов.

Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовский 15 мая повторил рекорд легенды немецкого футбола Герда Мюллера.

В матче против Фрайбурга 32-летний Форвард отметился 40 голом в сезоне Бундеслиги. Таким образом Роберт повторил рекорд экс-нападающего Баварии Герда Мюллера по мячам за сезон.

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Рекорд Мюллера держался с сезона 1971/1972. Тогда он также забил 40 голов в составе Баварии.

Левандовский сможет побить рекорд, ведь в Баварии впереди домашний матч в последнем туре чемпионата Германии. Бавария 22 мая в дерби сыграет против Аугсбурга.

Лестер выиграл Кубок Англии

Лестер впервые в истории стал победителем Кубка Англии. В субботу, 15 мая, "лисы" завоевали трофей сезона-2020/2021, одолев Челси со счетом 1:0.

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Единственный гол в матче на 63 минуте забил Тилеманс. Игрок Лестера разрядил свою пушку из-за пределов штрафной и не оставил шансов Кепи.

В конце матча Челси отыгрался, но рефери отменил гол Бена Чилвелла из-за офсайда.

Предыдущие 4 финала Кубка Англии Лестер проиграл. Относительно Челси, то для "синих" это только первый финал в сезоне. Уже 29 мая Челси сыграет против Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов.