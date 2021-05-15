Рекорд держался с 1972 года
Форвард Баварии Роберт Левандовский отметился голом в матче 33 тура чемпионата Германии с Фрайбургом. Поляк забил с пенальти.
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32-летний Левандовский забил 40 гол в сезоне Бундеслиги. Таким образом Роберт повторил рекорд єкс-нападающего Баварии Герда Мюллера по мячах за сезон.
Рекорд Мюллера держался с сезона 1971/1972. Тогда он также забил 40 голов в составе Баварии.
- Левандовский своеобразно отпраздновал гол, отдав дань Мюллеру. Под игровой формой у Роберта была футболка с Гердом Мюллером и надпись 4EVER GERD.
Также Левандовского поздравила команда. Сразу после гола скамейка запасных и другие игроки устроили Роберту коридор уважения.