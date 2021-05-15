На 9-й минуте Аталанта забила гол в матче. Малиновский тонко отдал на Сапату, который поразил ворота Дженоа.

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Интересно! Это уже двенадцатый голевой пас украинца в чемпионате – он лучший ассистент Серии А в сезоне 2020/21.

Видео ассист Малиновского

На 26-й минуте Малиновский записал на свой счет и гол. Руслан забил после прострела Сапаты, но гол был отменен из-за того, что колумбиец выпустил мяч за пределы поля. После просмотра VAR арбитр все же засчитал гол.

Видео гола Малиновского

Можно сказать, что Руслан находится в роскошной форме. С начала апреля он отмечается результативными действиями в каждом матче. За восемь предыдущих туров Малиновский настрелял 6 голов и 5 ассистов.