Украина – Португалия 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)
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Стартовый отрезок матча показал, что украинки настроены очень серьезно и не намерены упускать свой шанс пробиться на Евро. К середине партии они вели 15:8. И это при том, что не всегда у украинок проходили атаки.
Второй и третий сет прошли как бы под копирку первого. Опять наши волейболистки к середине партии имели весьма ощутимое преимущество, причем одинаковое 16:8, так что дальше им надо было только спокойно довершить начатое дело до победы.
Таким образом, одержав победу со счетом 3:0, сборная Украины пробилась в финальную часть чемпионата Европы.