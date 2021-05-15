Украина – Португалия 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)

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Стартовый отрезок матча показал, что украинки настроены очень серьезно и не намерены упускать свой шанс пробиться на Евро. К середине партии они вели 15:8. И это при том, что не всегда у украинок проходили атаки.

Второй и третий сет прошли как бы под копирку первого. Опять наши волейболистки к середине партии имели весьма ощутимое преимущество, причем одинаковое 16:8, так что дальше им надо было только спокойно довершить начатое дело до победы.

Таким образом, одержав победу со счетом 3:0, сборная Украины пробилась в финальную часть чемпионата Европы.

К слову. ЧЕ-2021 состоится с 18 августа по 4 сентября в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. В каком именно городе будет выступать украинская сборная определится жеребьевкой. Она состоится 20 мая в Белграде.