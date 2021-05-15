Ювентус – Интер 3:2

Голы: Роналду, 24, Куадрадо, 45+3, 88 (п) – Лукаку, 35 (п), Кьеллини, 85 (авт)

Удаление: Бентанкур, 55 – Брозович, 90+2

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Интер досрочно стал чемпионом Италии, прервав гегемонию именно Ювентуса. Туринцы 9 лет подряд выигрывали Серию А. Сезон-2020/2021 Ювентус провалил.

За 2 тура до завершения сезона команда Андреа Пирло удерживала всего 5 место, которое не дает права сыграть в Лиге чемпионов. Поэтому, в поединке против Интера туринцам нужно было только побеждать.

Первый острый момент создали гости. После навеса с правого фланга Кьеза сбросил на Кулусевски, который забежал в штрафную и пробил. К сожалению для шведа, удар на себя взял Шкриняр.

На 22 минуте игры арбитр остановил атаку Интера, ведь перед этим в штрафном миланцев Дармиан завалил Кьелилни. Просмотрев момент, арбитр предоставил Ювентусу право на пенальти.

Криштиану Роналду не смог отличиться с отметки, ведь Ханданович отбил мяч. Но португалец добил мяч в пустые ворота.

Уже на 34 минуте пенальти заработал Интер. Де Лигт в штрафной встал на ногу Мартинеса. После использования VAR арбитр указал на отметку.

В отличие от Роналду, Ромелу Лукаку пробил уверенно. Бельгийский нападающий попал в левый угол и не оставил шансов голкиперу – 1:1!

В компенсированное к первому тайму время Ювентус вернул себе преимущество. Когда команды уже должны были идти в раздевалки, туринцы отличились.

На 3-й минуте Хуан Куадрадо разрядил свою пушку. Мяч после рикошета оказался в воротах Хандановича.

После перерыва воротам Щенсны грозил Мартинес. Аргентинец нанес красивый обводящий удар, но не попал в створ ворот. А на 55 минуте дела Юве ухудшились, ведь Бентанкур наиграл на удаление.

После удаления Интер зажал Ювентус в штрафной и начал создавать остроту. Однако, действительно опасный момент подопечные Антонио Конте создали на 82 минуте. После навеса в штрафную Весино пробил с близкого расстояния, но Щенсны совершил спасение.

Через минуту Интер таки отличился, ведь Кьеллини отправил мяч в собственную сетку ворот. Арбитр сначала отменил гол из-за вероятного нарушения правил Лукаку. Однако, просмотрев повтор, гол был засчитан – 2:2!

Но на этом страсти в матче не закончились. На 86 минуте Куадрадо картинно упал в штрафной Интера и заработал пенальти для Ювентуса.

Арбитр решил не проверять легитимность пенальти. Хуан уверенно пробил и вернул Ювентусу преимущество.

В компенсированное время арбитр выровнял составы: на удаление наработал хавбек Интера Брозович. В итоге Ювентус отстоял победу!

Благодаря победе Ювентус поднимается в топ-4. Теперь туринцам следует надеяться на осечки Милана и Наполи

Ювентус – Интер видеообзор