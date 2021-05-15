Челси – Лестер 0:1

Гол: Тилеманс, 63

К слову Левандовский повторил вечный рекорд Герда Мюллера

В первом тайме обе команды демонстрировали осторожный, из-за чего пострадала зрелищность игры. За 45 минут болельщики на "Уэмбли" увидели несколько полумоментов.

На 16 минуте воротам Челси пытался угрожать Варди, но его удар заблокировали. Через несколько минут дриблинг помог пробить Маунту, но он не попал в створ ворот Лестера. Под занавес тайма Союнчу пробивал из пределов штрафного, однако не сумел попасть.

После перерыва команды продолжили в том же духе. Однако, на 63 минуте игры болельщики дождались гола. Тилеманс получил мяч на подступах к штрафному Челси и решил нанести дальний удар. Кэпа не имел шансов отбить мяч после пушечного удара игрока Лестера!

Пропущенный гол заставил Челси активизироваться в атаке, но первый острый момент у "синих" был только на 78 минуте. Чилвелл выиграл второй этаж и пробил в стойку.

На 87 минуте героем Лестера стал Каспер Шмайхель. Датский голкипер кончиками пальцев левой руки отразил удар Маунта из пределов штрафного, летевшего в дальний угол.

Через 2 минуты мяч побывал в сетке ворот Лестера благодаря стараниям Чилвелла. Но арбитр справедливо отменил гол из-за офсайда у Бена. Можно только представить, что пережили фаны Лестера за эти минуты…

В итоге подопечные Брендана Роджерса отстояли преимущество в один гол и одержали победу!