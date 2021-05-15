У Златана травма колена
39-летний игрок сообщил тренерскому штабу сборной Швеции, что не сможет принять участие в турнире из-за травмы.
Смотрите также Возвращение со слезами на глазах: Ибрагимович расплакался на пресс-конференции Швеции – видео
Ибрагимович получил повреждение колена 9 мая в игре с Ювентусом (3:0). Златан получил травму, неудачно обработав мяч.
Во втором тайме он вынужденно покинул поле. Златан также пропустит оставшиеся матчи сезона Серии А.
- Отметим, что Ибрагимович в марте 2021 года вернулся в сборную Швеции. За национальную команду он не играл с 2016 года.
- В первом же матче ассист Златана помог Швеции одолеть Грузию (1:0). Ибрагимович является лучшим бомбардиром сборной Швеции с 62 голами.