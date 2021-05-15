Один из фанатов был вооружен палкой

На 12 минуте игры с трибун на футбольное поле прилетел файер. После этого, у фанов возник конфликт с правоохранителями.

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Во время игры, несколько человек выбежали на футбольное поле и начали гоняться за игроками. Позже, они начали искать арбитров поединка. Один из фанатов был вооружен палкой.

Главный арбитр Алексей Деревянский был вынужден увести команды в раздевалку на 14 минуте при счете 2:0 в пользу Кривбасса.

Ультрас Металлурга были недовольны действиями арбитра, который уже к 9 минуте встречи назначил два пенальти в ворота запорожцев.

Через 50 минут, когда все нарушители были выведены за пределы стадиона, матч был возобновлен.

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