На чемпионате Европы в соревнованиях по артистическому плаванию было разыграно 10 комплектов наград. Украина выступала в восьми дисциплинах и по всем поднималась на подиум.

К слову Настоящая феерия: Украина завоевала четвертое "золото" на ЧЕ по артистическому плаванию

Всего сборная Украины выиграла 8 медалей в артистическом плавании на чемпионате Европы-2021 – 4 "золота" и 4 "серебра".

По количеству наград Украина первая в зачете. Однако, нашу сборную опережает Россия, у которой больше золотых медалей.

Медальный зачет Евро-2021 по артистическому плаванию

1. Россия – 6 "золото"

2. Украина – 4 "золота", 4 "серебра"

3. Испания – 3 "серебра", 1 "бронза"

4. Греция – 2 "серебра", 1 "бронза"

5. Беларусь – 1 "серебро", 2 "бронзы"