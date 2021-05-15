На чемпионате Европы в соревнованиях по артистическому плаванию было разыграно 10 комплектов наград. Украина выступала в восьми дисциплинах и по всем поднималась на подиум.
К слову Настоящая феерия: Украина завоевала четвертое "золото" на ЧЕ по артистическому плаванию
Всего сборная Украины выиграла 8 медалей в артистическом плавании на чемпионате Европы-2021 – 4 "золота" и 4 "серебра".
По количеству наград Украина первая в зачете. Однако, нашу сборную опережает Россия, у которой больше золотых медалей.
Медальный зачет Евро-2021 по артистическому плаванию
1. Россия – 6 "золото"
2. Украина – 4 "золота", 4 "серебра"
3. Испания – 3 "серебра", 1 "бронза"
4. Греция – 2 "серебра", 1 "бронза"
5. Беларусь – 1 "серебро", 2 "бронзы"
- Восемь наград – это наибольшее количество медалей, которые Украина выигрывала в рамках одного чемпионата Европы по артистическому плаванию.
- Вместе с тем четыре "золота" – абсолютно лучший результат в истории сборной Украины.