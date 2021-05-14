Динамо – победитель Кубка Украины 2021 года

В четверг, 13 мая, в Тернополе Динамо и Заря сыграли в финале Кубка Украины по футболу. Победитель во встрече лидеров чемпионата Украины определился в дополнительное время (1:0).

К слову Гол Цыганкова вывел Динамо вперед в финале Кубка Украины: видео

На 98-й минуте Динамо вырвало победу в матче. Родригес справа ворвался в штрафную Зари и прострелил, Буяльский пропустил, а Цыганков с линии вратарской отправил мяч в ворота.

Динамо 13 раз выиграло Кубок Украины и сравнялось с Шахтером. Заря же проиграла свой второй финал.

Динамо с Мирчей Луческу оформило так называемый "требл".

Владимир Шаран официально покинул Александрию

Украинский тренер Владимир Шаран 13 мая официально покинул команду УПЛ Александрию. Шаран покинул Александрию после 10 лет работы в клубе.

Карьера Шарана в Александрии

Шаран возглавлял главную команду александрийцев в целом 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011-го и с 2013 года по 2021-й.

За это время тренер дважды вывел Александрию с первого места в Первой лиге в Премьер-лигу. В сезоне 2015/16 годов команда Шарана заняла шестое место в УПЛ и впервые в истории получила право выступать в еврокубках.

По итогам сезона 2018/19 годов команда Шарана впервые заняла третье место в УПЛ, в сезоне 2019/20 годов выступала в групповом раунде Лиги Европы. В сезоне 2020/2021 годов команда завершила чемпионат на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.

Яремчук мощным ударом забил за Гент

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук забил очередной гол за бельгийский Гент. Яремчук отметился мячом 13 мая в матче чемпионата Бельгии против Остенде.

Роман на левом фланге обыгрался с Кастро-Монтесом, который отдал украинцу пас на ход в штрафную.

Далее Яремчук обработал мяч и нанес мощный удар в дальний угол из пределов штрафной. Голкипер Остенде не смог отбить мяч.

Гент Яремчука одержал победу со счетом 2:1. Украинец Роман Безус провел полный матч, а Игорь Пластун вышел на замену. В конце игры Яремчук получил желтую карточку.

Финал Лиги чемпионов официально перенесли

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 официально перенесли. Решающий матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси состоится в португальском городе Порту.

Поединок состоится на домашнем стадионе Порту – "Драгао". Манчестер Сити и Челси смогут реализовать по 6 тысяч билетов.

Почему перенесли финал

Финал Лиги чемпионов во второй раз перенесли из Стамбула. Решающий матч должен был состояться в Стамбуле в 2020 году, однако игра была перенесена в Лиссабон из-за пандемии коронавируса.

7 мая Великобритания внесла Турцию в красную карантинную зону. Именно это и стало причиной переноса финального поединка в 2021 году.

По информации СМИ, Стамбулу предложат принять финальный поединок в 2023 году. На данный момент проведение финала Лиги чемпионов 2023 года запланировано в Мюнхене на "Альянц-Арене".

Украина выиграла "золото" на чемпионате Европы по артистическому плаванию

Украина завоевала пятую медаль в артистическом плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Украинки стали победительницами в комбинации.

В комбинации Украина выступала в следующем составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

Артистическое плавание, комбинация