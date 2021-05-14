Динамо – победитель Кубка Украины 2021 года
В четверг, 13 мая, в Тернополе Динамо и Заря сыграли в финале Кубка Украины по футболу. Победитель во встрече лидеров чемпионата Украины определился в дополнительное время (1:0).
К слову Гол Цыганкова вывел Динамо вперед в финале Кубка Украины: видео
На 98-й минуте Динамо вырвало победу в матче. Родригес справа ворвался в штрафную Зари и прострелил, Буяльский пропустил, а Цыганков с линии вратарской отправил мяч в ворота.
- Динамо 13 раз выиграло Кубок Украины и сравнялось с Шахтером. Заря же проиграла свой второй финал.
- Динамо с Мирчей Луческу оформило так называемый "требл".
Владимир Шаран официально покинул Александрию
Украинский тренер Владимир Шаран 13 мая официально покинул команду УПЛ Александрию. Шаран покинул Александрию после 10 лет работы в клубе.
Карьера Шарана в Александрии
- Шаран возглавлял главную команду александрийцев в целом 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011-го и с 2013 года по 2021-й.
- За это время тренер дважды вывел Александрию с первого места в Первой лиге в Премьер-лигу. В сезоне 2015/16 годов команда Шарана заняла шестое место в УПЛ и впервые в истории получила право выступать в еврокубках.
- По итогам сезона 2018/19 годов команда Шарана впервые заняла третье место в УПЛ, в сезоне 2019/20 годов выступала в групповом раунде Лиги Европы. В сезоне 2020/2021 годов команда завершила чемпионат на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.
Яремчук мощным ударом забил за Гент
Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук забил очередной гол за бельгийский Гент. Яремчук отметился мячом 13 мая в матче чемпионата Бельгии против Остенде.
Роман на левом фланге обыгрался с Кастро-Монтесом, который отдал украинцу пас на ход в штрафную.
Далее Яремчук обработал мяч и нанес мощный удар в дальний угол из пределов штрафной. Голкипер Остенде не смог отбить мяч.
Финал Лиги чемпионов официально перенесли
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 официально перенесли. Решающий матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси состоится в португальском городе Порту.
Поединок состоится на домашнем стадионе Порту – "Драгао". Манчестер Сити и Челси смогут реализовать по 6 тысяч билетов.
Почему перенесли финал
- Финал Лиги чемпионов во второй раз перенесли из Стамбула. Решающий матч должен был состояться в Стамбуле в 2020 году, однако игра была перенесена в Лиссабон из-за пандемии коронавируса.
- 7 мая Великобритания внесла Турцию в красную карантинную зону. Именно это и стало причиной переноса финального поединка в 2021 году.
- По информации СМИ, Стамбулу предложат принять финальный поединок в 2023 году. На данный момент проведение финала Лиги чемпионов 2023 года запланировано в Мюнхене на "Альянц-Арене".
Украина выиграла "золото" на чемпионате Европы по артистическому плаванию
Украина завоевала пятую медаль в артистическом плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Украинки стали победительницами в комбинации.
В комбинации Украина выступала в следующем составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.
Артистическое плавание, комбинация
- Украина – 94.7000
- Греция – 89.1000
- Беларусь – 86.0667
- Венгрия – 78.7767