Динамо и Заря не смогли определить более сильного в основное время. Следовательно, команды продолжили определять победителя в дополнительное время.

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Результативная комбинация Динамо

Участие в результативной атаке Динамо на 99 минуте приняли четыре футболиста. Сначала Артем Беседин отдал Жерсону Родригесу на ход в штрафную.

Легионер Динамо решил прострелить на ближнюю стойку, где был Виталий Буяльский. Хавбек Динамо решил не замыкать прострел, а элегантно отдал передачу на Виктора Цыганкова.

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Лидер Динамо отличился уже в пустых воротах голкипера Зари Василя.

Видео гола Цыганкова