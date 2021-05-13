Динамо и Заря не смогли определить более сильного в основное время. Следовательно, команды продолжили определять победителя в дополнительное время.
Смотрите также Фаны Динамо подрались с полицией перед финалом Кубка Украины: видео
Результативная комбинация Динамо
Участие в результативной атаке Динамо на 99 минуте приняли четыре футболиста. Сначала Артем Беседин отдал Жерсону Родригесу на ход в штрафную.
Легионер Динамо решил прострелить на ближнюю стойку, где был Виталий Буяльский. Хавбек Динамо решил не замыкать прострел, а элегантно отдал передачу на Виктора Цыганкова.
Достойно внимания Миколенко травмировался в дебюте матча Динамо – Заря
Лидер Динамо отличился уже в пустых воротах голкипера Зари Василя.
Видео гола Цыганкова
- На 105 минуте Виталий Буяльский заработал пенальти. Жунинью сбил игрока Динамо в собственной штрафной. Но Цыганков удар с отметки не смог реализовать.