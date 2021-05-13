Шаран получил для Александрии "бронзу" УПЛ

Руководство Александрии и Владимир Шаран приняли решение о завершении сотрудничества.

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Шаран возглавлял главную команду александрийцев в целом 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011-го и с 2013 года по 2021-й.

За это время тренер дважды вывел Александрию с первого места в Первой лиге в Премьер-лигу. В сезоне 2015/16 годов команда Шарана заняла шестое место в УПЛ и впервые в истории получила право выступать в еврокубках.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы летом 2017 года Александрия прошла румынскую Астру, а во втором выбыла из соревнований после поединка с белорусским БАТЭ.

По итогам сезона 2018/19 годов команда Шарана впервые заняла третье место в УПЛ, в сезоне 2019/20 выступала в групповом раунде Лиги Европы. В сезоне 2020/2021 команда завершила чемпионат на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.