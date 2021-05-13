Очередной гол Яремчука

Роман Яремчук отметился голом на 14 минуте игры против Остенде. Роман на левом фланге сыграл с Кастро-Монтесом, который отдал ему пас на ход в штрафную.

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Далее Яремчук обработал мяч и нанес мощный удар в дальний угол из пределов штрафной. Голкипер Остенде не смог отбить мяч.

Гент Яремчука одержал победу со счетом 2:1. Украинец Роман Безус провел полный матч, а Игорь Пластун вышел на замену. В конце игры Яремчук получил желтую карточку.

Видео гола Яремчука