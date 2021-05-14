Динамо – переможець Кубку України 2021 року

У четвер, 13 травня, в Тернополі Динамо та Зоря зіграли у фіналі Кубка України з футболу. Переможець у зустрічі лідерів чемпіонату України визначився у додатковий час (1:0).

До слова Гол Циганкова вивів Динамо вперед у фіналі Кубка України: відео

На 98-й хвилині Динамо вирвало перемогу в матчі. Родрігес справа увірвався в штрафну Зорі і прострілив, Буяльський пропустив, а Циганков з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у ворота.

Динамо 13 раз виграло Кубок України і зрівнялося з Шахтарем. Зоря ж програла свій другий фінал.

Динамо з Мірчою Луческу оформило так званий "требл".

Володимир Шаран офіційно покинув Олександрію

Український тренер Володимир Шаран 13 травня офіційно покинув команду УПЛ Олександрію. Шаран покинув Олександрію після 10 років роботи в клубі.

Кар'єра Шарана в Олександрії

Шаран очолював головну команду олександрійців загалом 10 років: з січня 2010 року до грудня 2011-го та з 2013 року до 2021-го.

За цей тренер двічі вивів Олександрію з першого місця у Першій лізі до Прем'єр-ліги. У сезоні 2015/16 років команда Шарана посіла шосте місце в УПЛ і вперше в історії здобула право виступати у єврокубках.

За підсумками сезону 2018/19 років команда Шарана вперше посіла третє місце в УПЛ, у сезоні 2019/20 виступала в груповому раунді Ліги Європи. Сезон 2020/2021 команда завершила чемпіонат на 9 сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Яремчук потужним ударом забив за Гент

Нападник збірної України з футболу Роман Яремчук забив черговий гол за бельгійський Гент. Яремчук відзначився м'ячем 13 травня у матчі чемпіонату Бельгії проти Остенде.

Роман на лівому фланзі обігрався з Кастро-Монтесом, який віддав українцю пас на хід у штрафний.

Далі Яремчук обробив м'яч та завдав потужного удару у дальній кут з меж штрафного. Голкіпер Остенде не зміг відбити м'яч.

Гент Яремчука здобув перемогу з рахунком 2:1. Українець Роман Безус провів повний матч, а Ігор Пластун вийшов на заміну. Наприкінці гри Яремчук отримав жовту картку.

Фінал Ліги чемпіонів офіційно перенесли

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 офіційно перенесли. Вирішальний матч Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Челсі відбудеться у португальському місті Порту.

Поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні Порту – "Драгао". Манчестер Сіті та Челсі зможуть реалізувати по 6 тисяч квитків.

Чому перенесли фінал

Фінал Ліги чемпіонів вдруге перенесли зі Стамбулу. Вирішальний матч мав відбутися у Стамбулі у 2020 році, однак гру було перенесено у Лісабон через пандемію коронавірусу.

7 травня Велика Британія внесла Туреччину до червоної карантинної зони. Саме це й стало причиною перенесення фінального поєдинку у 2021 році.

За інформацією ЗМІ, Стамбулу запропонують прийняти фінальний поєдинок у 2023 році. На цей момент проведення фіналу Ліги чемпіонів 2023 року заплановано у Мюнхені на "Альянц-Арені".

Україна виграла "золото" на чемпіонаті Європи з артистичного плавання

Україна завоювала п'яту медаль в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Будапешті (Угорщина). Українки стали переможницями в комбінації.

У комбінації Україна виступала у наступному складі: Марина Алєксєєва, Владислава Алексєєва, Олеся Дерев'янченко, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

Артистичне плавання, комбінація