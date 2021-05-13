Финал состоится на "Драгао"
Поединок состоится на домашнем стадионе Порту – "Драгао". Манчестер Сити и Челси смогут реализовать по 6 тысяч билетов.
К слову Названы главные арбитры финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
УЕФА сохранил предыдущую дату финала. Матч состоится 29 мая и начнется в 22:00.
Почему перенесли финал
- Финал Лиги чемпионов во второй раз перенесли из Стамбула. Решающий матч должен был состояться в Стамбуле в 2020 году, однако игра была перенесена в Лиссабон из-за пандемии коронавируса.
- 7 мая Великобритания внесла Турцию в красную карантинную зону. Именно это и стало причиной переноса финального поединка в 2021 году.
- По информации СМИ, Стамбулу предложат принять финальный поединок в 2023 году. На данный момент проведение финала Лиги чемпионов 2023 года запланировано в Мюнхене на "Альянц-Арене".