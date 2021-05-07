Секретарь министерства транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что английские фанаты не могут ехать в Турцию на финал Лиги чемпионов. Так как эту страну внесли в красную зону из-за распространения коронавируса.

Примечательно Гвардиола вывел МанСити в финал Лиги чемпионов и установил несколько рекордов

Поэтому футбольная ассоциация Англии ведет переговорить с УЕФА о возможности переноса этого матча в другое место.

Хотя в УЕФА заявили, что они не намерены переносить финал из Стамбула. И игра там состоится 29 мая в присутствии ограниченного количества болельщиков.

Весомым аргументом в пользу переноса матча в Англию является тот факт, что в финале сыграют две английские команды. Кроме того, в Англии уже начали проводить матчи с участием болельщиков.