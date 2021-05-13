Второе "золото" для Украины
В комбинации Украина выступала в следующем составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.
К теме Украинские синхронистки Федина и Савчук завоевали "серебро" в Будапеште
Украинки выступали под песню Magic Castle. Их выступление судьи оценили в 94.7000 баллов. Украина с преимуществом в более чем 5 баллов над Грецией выиграла "золото".
В произвольной программе комбинации выступали лишь четыре сборные – Беларусь, Греция, Венгрия и Украина.
Артистическое плавание, комбинация
- Украина – 94.7000
- Греция – 89.1000
- Беларусь – 86.0667
- Венгрия – 78.7767
На Евро-2021 Украина выиграла уже пять медалей в артистическом плавании: два "золота" и три "серебра".