Второе "золото" для Украины

В комбинации Украина выступала в следующем составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

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Украинки выступали под песню Magic Castle. Их выступление судьи оценили в 94.7000 баллов. Украина с преимуществом в более чем 5 баллов над Грецией выиграла "золото".

В произвольной программе комбинации выступали лишь четыре сборные – Беларусь, Греция, Венгрия и Украина.

Артистическое плавание, комбинация

Украина – 94.7000 Греция – 89.1000 Беларусь – 86.0667 Венгрия – 78.7767

На Евро-2021 Украина выиграла уже пять медалей в артистическом плавании: два "золота" и три "серебра".