Динамо – Заря 1:0 ДЧ

Гол: Цыганков, 98

Смотрите также Фаны Динамо подрались с полицией перед финалом Кубка Украины: видео

Перед матчем

Несколько дней назад завершился чемпионат Украины. До финиша национального первенства киевляне пришли на первой позиции, завоевав чемпионское звание, а "черно-белые" стали бронзовыми призерами.

В рамках Кубка Украины соперники трижды противостояли друг другу (два раза на стадии 1/8 финала и один раз – в 1/4 финала), и "бело-синие" неизменно оставляли луганчан за бортом турнира.

В последних 7 матчах с "Динамо" луганчане четыре раза отбирали очки у киевлян (1 победа и 3 ничьи). В первом круге завершившегося чемпионата команды на НСК "Олимпийский" команды сыграли вничью со счетом 1:1 (результативными ударами отметились Владислав Кочергин и Беньямин Вербич). А в Запорожье Динамо одержало победу со счетом 2:0 (Голы забили Артем Беседин и Сергей Сидорчук).

Агрессивное начало

На старте матча произошел неприятный эпизод для Динамо. Артем Громов в единоборстве случайно наступил на руку Виталию Миколенко, тот со слезами на глазах не смог продолжить поединок.

На 20-й минуте Заря создала опасную комбинацию в матче. Жуниньо прошел всю оборону киевлян по левому флангу, ворвался в штрафную. Но сильно сделал прострел, на который никто не смог откликнуться.

Динамо сразу ответило: после скидки Беседина Буяльский из центра штрафной пробил намного выше ворот.

В конце первого тайма "бело-синие" создали первый опасный момент. Беседин пробил от линии штрафной чуть правее центра в дальний угол – Василий в прыжке отбил мяч.

Заря через мгновение также упустила супершанс. Юрченко навесил со штрафного с левого фланга, и Фаворов головой пробил чуть выше ворот.

Герой второго тайма – Никола Василий

После перерыва киевляне едва не открыли счет во встрече. Шапаренко обработал мяч в штрафной, пробил в дальнюю девятку. Но мяч попал в перекладину, спасая Зарю.

На 62-й минуте Цыганков с правого фланга выложил мяч под удар набегающему Беседину, который из центра штрафной пробил неудачно.

В конце основного времени Караваев развил атаку своей команды. Отдал пас на левый фланг, где Родригес сразу навесил за спины защитника. Нападающий Динамо пробивал головой в ближний угол, но Василий снова сделал фантастический сейв.

В итоге, команды сыграли в основное время со счетом 0:0. Болельщиков ждали овертаймы.

Победный гол Цыганкова

На 98-й минуте Динамо вырвало победу в матче. Родригес справа ворвался в штрафную Зари и прострелил, Буяльский пропустил, а Цыганков с вратарской линии отправил мяч в ворота.

Видео гола Цыганкова

В конце первого экстратайма "бело-синие" могли снять все вопросы о победителе матча, когда Жуниньо задел Буяльского в углу штрафной и заработал пенальти в собственные ворота. Вратарь луганчан Василий отразил удар Цыганкова с 11-метровой отметки. В правый угол от вратаря пробивал Виктор.

Второй экстратайм Динамо также начало с небезразличного момента – после навеса Караваева с левого фланга Буяльский головой пробил рядом со штангой.

На 110-й минуте Цыганков снова был на ударной позиции, но упускает очередной шанс. Выше ворот пробивает вице-капитан киевлян.

В итоге, Динамо завоевало последний трофей в сезоне 2020/21 года, и стало абсолютным чемпионом Украины. На счету команды Мирчи Луческу в прошедшем сезоне Суперкубок Украины, Кубок Украины и звание чемпионов Украины.

Интересно. Динамо 13 раз выиграло Кубок Украины и сравнялось с Шахтером. Заря же проиграла свой второй финал

Динамо – Заря видеообзор