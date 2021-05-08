Андрей Пятов заявил, что выступления на Евро-2020 станут для него последними за сборную Украины.

УЕФА и девять клубов, которые были среди основателей Суперлиги, подписали мировое соглашение. Согласно ей, команды оплатят 15 миллионов евро добровольного взноса на развитие футбола. А также недополучат 5% доходов от участия в еврокубках.

КДК решил подробнее проверить матче Миная касательно ставок на них. Так комитет был уведомлен об аномальных ставках на матч ужгородского клуба против Шахтера. И рекомендовал букмекерским компаниям не принимать ставки на матчи Миная.

Есть информация, что в одной из турецких букмекерских контор на этот матч поставили ставку размером в 100 тысяч долларов.

Результаты этой проверки пообещали передать полиции.

9 мая в одно время должны состояться все 7 матчей УПЛ. Но дирекция лиги решила их же развести во времени. Поэтому четыре матча начнутся в 14:00, а еще три – в 17:00.

Англия прекратила авиасообщение с Турцией. И требует переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула. Так как страна была внесена в красную зону, а в финале сыграют два английских клуба.

Запорожский Мотор девятый раз подряд стал чемпионом Украины по гандболу. Вторым финишировал Донбасс. А Одесса завоевала бронзовые награды.

Украинский боксер-тяжеловес Сергей Сиренко 12 июня проведет свой следующий бой. Поединок планируется провести в Киеве. Имя своего соперника украинец узнает позже.

Издание Forbes составило обновленный список 50 самых дорогих спортивных клубов в мире. Лидирует в этом списке команда по американскому футболу Даллас Ковбойз с оценкой в ​​5,7 миллиарда долларов.

Самый дорогой футбольный клуб – Барселона. "Сине-гранатовые" разместились на четвертом месте с оценкой в ​​4,76 миллиарда долларов.