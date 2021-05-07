В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. Не обошла эта напасть и мир спорта – немало спортивных соревнований было перенесено или отменено, а после карантина матчи проходят без зрителей. Кроме того, упал интерес и к трансляции матчей.

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Но на стоимости самых дорогих спортивных команд мира это мало отразилось. Средняя стоимость 50 самых дорогих команд за год выросла на 9,9% и теперь составляет 3,4 миллиарда долларов. А за пять лет рост составил 55%

В 2021 году ив списке Forbes находятся 26 команд в американский футбол, по 9 баскетбольных и футбольных команд, и 6 бейсбольных команд.

Ни одна хоккейная команда не сумела попасть в топ-50. Это объясняется стоимостью права на трансляции матчей НХЛ – всего 625 миллионов долларов в год. Например, АПЛ получает 2,18 миллиарда долларов в год за трансляцию. Национальная лига американского футбола продала права за 10,3 миллиарда долларов в год на следующие десять лет, но начиная лишь с 2023 года. Со следующего сезона бейсбольная лига будет получать 1,84 миллиарда долларов за сезон. А в НБА уже выплачивают 2,6 миллиарда долларов.

Кроме того, в американских лигах выплаты за трансляцию распределяются равномерно между всеми клубами. В отличие от европейских чемпионатов, где важным является место по итогам сезона.

Самой дорогой командой мира и в дальнейшем остались Даллас Ковбойс с оценкой в 5,7 миллиарда долларов. Далее разместились Нью-Йорк Янкиз (5,25 миллиарда долларов) и Нью-Йорк Никс (5 миллиардов долларов). Замыкают первую пятерку два футбольных клуба – Барселона (4,76 миллиарда долларов) и Реал (4,75 миллиарда долларов). Они сумели вытеснить Лос-Анджелес Лейкерс и Голден Стэйт Уорриорз.

Напомним Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов: впервые его возглавила Барселона

Forbes отметили, что если бы идея с созданием футбольной Суперлиги удалась, то Барселона могла выйти на первое место в этом рейтинге.

Топ-20 самых дорогих команд мира